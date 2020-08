"Mantemos a nossa previsão de que o Banco de Moçambique vai manter a sua taxa de juro em 10,25% durante 2021", lê-se num comentário à decisão de manter a taxa, tomada na quinta-feira pelo Comité de Política Monetária do banco central.

No comentário, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings escreve que "a produção económica deverá ter batido no fundo no segundo trimestre deste ano, e vai recuperar gradualmente nos próximos meses, limitando a necessidade para mais cortes".