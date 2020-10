"Apesar de esperarmos que a economia se contraia este ano e de a previsão de evolução da inflação em 2021 ser modesta, os riscos de subida dos preços estão a aumentar, o que dá razão para o Banco de Moçambique pausar" a descida nas taxas de juro, escrevem os analistas desta consultora afiliada da Oxford Economics.

"É improvável que os riscos sejam ultrapassados antes do final do ano, por isso antevemos agora que o banco central vá manter as taxas inalteradas na sua próxima reunião, em dezembro", escrevem os analistas na nota enviada aos investidores, e a que a Lusa teve acesso.