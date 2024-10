De acordo com um relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) consultado hoje pela Lusa, funcionavam em Moçambique, em 31 de dezembro de 2023, em termos de instituições sem fins lucrativos, 9.064 confissões religiosas enquanto unidades estatísticas, ou estabelecimentos, e ainda 3.235 associações de diferentes géneros e 132 fundações.

O número de confissões religiosas registadas como unidades estatísticas, individuais, em todo o país, manteve-se praticamente inalterado face a 2022, mas o número de pessoas ao serviço cresceu num ano 8,6%.

Em 2022, esses trabalhadores ascendiam a 43.489, equivalente a 4,3% do total de trabalhadores (1.012.415) no país, número que no final de 2023 subiu para 47.228, equivalente a 4,6% do total de 1.037.863.

Já as associações empregavam 51.414 trabalhadores e as fundações 1.880.

O parlamento moçambicano chegou a agendar este ano o debate de uma proposta de lei de liberdade religiosa e de culto, mas que não avançou.

Dados de organizações internacionais referem que as religiões de base cristã, mais predominantes no sul, são seguidas por 55,8% da população moçambicana, enquanto a muçulmana por 17,5%, sendo dominando a norte.

