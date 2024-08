Os dados do INE no Índice de Preços no Consumidor (IPC), divulgado hoje, indicam que Moçambique "registou uma subida do nível geral de preços na ordem de 2,97%", ligeiramente abaixo dos 3,04% verificados em junho -, e que as divisões de educação e de alimentação e bebidas não alcoólicas tiveram a "maior subida", ao variarem, no último ano, 10,52% e 5,64%, respetivamente.

Antes, a inflação foi de 3,07% em maio, 3,26% em abril, de 3,03% em março, de 4% em fevereiro, de 4,19% em janeiro e de 5,3% em dezembro.

O relatório do IPC acrescenta que o país registou uma deflação (-0,05%) em julho, face a junho, pelo segundo mês consecutivo (-0,21% de maio para junho) influenciada pelo recuo nos preços na divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas, que caíram 0,11 pontos percentuais (e -0,28 pontos percentuais em junho).

Moçambique fechou o ano de 2023 com uma inflação 7,1%, segundo dados anteriores do INE, quando a previsão oficial do Governo era de 7%.

O Governo moçambicano anunciou em fevereiro que o país registou um crescimento económico de 5% em 2023 face a 4,4% em 2022, destacando uma "expansão económica" que superou a média regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

PVJ // VM

Lusa/Fim