Na nova tabela, o gasóleo passa dos atuais 60,16 meticais (0,76 euros) para 58,96 (0,75 euros), o gás liquefeito de petróleo (GPL) baixa de 61,23 meticais para 58,18 (0,74 euros) e o petróleo de iluminação passa de 48,44 meticais para 45,24 (0,57 euros), lê-se na nota.

A gasolina e o gás natural veicular (GNV) mantêm-se em 64,22 (0,82 euros) e 30,35 meticais (0,38 euros), acrescenta o comunicado.

"A redução de preços dos combustíveis continua a ser o resultado da dinâmica internacional associada a pandemia da covid-19, tendo sido registados nos meses de março e abril a baixa do preço do barril de petróleo no mercado", salienta.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, Moçambique registou um total de 662 infetados e quatro óbitos devido à covid-19, existindo ainda 175 pessoas recuperadas.

O país vive em estado de emergência desde 01 de abril, prorrogado por duas vezes até 29 de junho.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 449 mil mortos e infetou mais de 8,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

