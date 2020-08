"A 40.ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e as reuniões que a precedem terão lugar de 10 a 17 de agosto de 2020 em formato virtual", segundo anunciou, em comunicado, o secretariado da organização, que tem sede em Gaborone, no Botsuana.

De acordo com a mesma fonte, "face às dificuldades criadas pela pandemia de covid-19", a cimeira terá "uma agenda de trabalhos reduzida" e centrada na passagem da presidência da organização da Tanzânia para Moçambique, que será o anfitrião do encontro.

As reuniões arrancam na segunda-feira, 10 de agosto, com o encontro do Comité Permanente de Altos Funcionários da SADC e encerram na sexta-feira, 14 de agosto, com a cimeira da "troika" que gere a organização.

A atual "troika" da SADC é constituída por John Magufuli, Presidente da República da Tanzânia, como atual Presidente em exercício da SADC, pelo seu antecessor, Hage G. Geingob, Presidente da República da Namíbia, e por Filipe Nyusi, Presidente da República de Moçambique, na qualidade de novo Presidente da comunidade regional.

A cimeira de chefes de Estado e de Governo decorre na segunda-feira, 17 de agosto.

Moçambique acolheu pela última vez uma cimeira da SADC em 2012, sob a Presidência do antigo chefe de Estado Armando Guebuza.

As cerimónias de abertura e encerramento da cimeira serão transmitidas em direto pela Televisão de Moçambique (TVM).

A SADC é uma organização integrada por 16 Estados-membros estabelecida em 1980, como Conferência de Coordenação do Desenvolvimento da África Austral (SADCC) e, mais tarde, em agosto de 1992, transformada em Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

A organização visa promover o crescimento e desenvolvimento socioeconómico da região com o objetivo de assumir "um papel mais competitivo e efetivo nas relações internacionais e na economia mundial".

África do Sul, Angola, Botsuana, Comores, República Democrática do Congo, Essuatíni, Lesoto, Madagáscar, Ilhas Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué são os Estados-membros da SADC.

