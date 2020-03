Moçambique adota regulamentos de segurança de aviação civil O Governo moçambicano integrou hoje nas leis de aviação do país um regulamento de segurança contra atos de interferência ilícita, anunciou o Conselho de Ministros. economia Lusa economia/mocambique-adota-regulamentos-de-seguranca-de_5e680ba679a1b71956b27bcf





A medida pretende "reforçar as medidas existentes no que concerne à segurança aeroportuária", disse Filimão Suazi, porta-voz do órgão.

O documento adotado pelo executivo consiste no Anexo 17 da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO, sigla inglesa), um conjunto de normas e manuais de segurança revistos por 16 vezes desde 1974.