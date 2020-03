Missão do FMI adia visita a Moçambique Uma missão de negociação do mecanismo alargado de crédito (ECF, sigla inglesa) do Fundo Monetário Internacional (FMI) adiou sem nova data uma visita que estava prevista para esta altura a Moçambique, disse hoje à Lusa o representante da instituição em Maputo. economia Lusa economia/missao-do-fmi-adia-visita-a-mocambique_5e6faa9db06c74195b1ffef0





"A missão de negociações do ECF foi adiada por conta da Covid-19. Ainda não há uma previsão de quando possa vir ao país", referiu Ari Aisen.

"Entretanto, continuaremos a trabalhar junto do Governo e avançando nas discussões através do nosso escritório em Maputo e por via remota com Washington", acrescentou.