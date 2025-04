A missão terá como objetivo conhecer o ambiente local de negócios para a produção agrícola e procurar áreas disponíveis para potenciais investimentos brasileiros em projetos agropecuários e agroindustriais, disse o conselheiro económico da embaixada do Brasil, Eduardo Lessa.

Carlos Fávaro, que estará em Angola entre 05 e 10 de maio, vem acompanhado de cerca de 20 produtores dos setores de grãos, cereais e sementes, para "avaliar a possibilidade de eventuais parcerias ou instalação de algumas empresas", adiantou.

Cerca de 70% das exportações brasileiras para Angola são do setor do agronegócio, com destaque para o açúcar e carnes de frango, bovino e suíno, perfazendo 340 dos 493 milhões de dólares exportados para o país no ano passado.

O Brasil está particularmente atento às oportunidades associadas à crescente procura por sementes, já que produz sementes certificadas e melhoradas com uma genética adaptada às condições de Angola, sublinhou Eduardo Lessa.

A iniciativa dá seguimento à visita de Carlos Fávaro a Luanda em dezembro de 2024, durante a qual foi assinada uma Carta de Intenções com o ministro da Agricultura e Florestas de Angola, Isaac dos Anjos.

O programa da missão contempla encontros com representantes governamentais e do setor privado angolano, assim como visitas a empreendimentos agrícolas nas províncias de Malanje e do Cuanza Norte.

