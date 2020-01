Mira sensibiliza grupos parlamentares para problema de descargas poluentes na Vala do Rei A Câmara de Mira iniciou uma ronda de contactos com os grupos parlamentares da Assembleia da República para os sensibilizar para o problema das descargas poluentes que afetam Cantanhede e Mira, foi hoje anunciado. economia Lusa economia/mira-sensibiliza-grupos-parlamentares-para_5e1716937d80d11be4b8d6d5





"O município de Mira tem lutado contra as Águas do Centro Litoral (ADCL) no âmbito das descargas indevidas que têm sido feitas na Veia Real por via do mecanismo de descarga de emergência acoplado às Estações Elevatórias das Cochadas (CT04) e do Pisão (CT03), um problema que, por ser demasiado grave, exige soluções urgentes", justifica o presidente da Câmara, Raul Almeida.

O autarca foi recebido esta semana pelos deputados do PSD com assento na Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território e eleitos pelo círculo de Coimbra, seguindo-se, ainda em janeiro, o PAN.