Neste encontro, o último presidido pelo ministro espanhol da Agricultura e Pescas, Luis Planas, vão também ser feitas, pela primeira vez, tentativas de estabelecer quotas plurianuais.

Hoje decorrem reuniões bilaterais entre a presidência espanhola do Conselho Europeu e os Estados-membros, bem como encontros entre a presidência, os Estados e a Comissão Europeia para avançar com a negociação.

A primeira proposta de compromisso já foi enviada pela presidência espanhola aos Estados membros.

Na segunda-feira a reunião será retomada, ao início da manhã, com negociações técnicas.

No pior dos casos, se a negociação se prolongar, o texto de compromisso deverá ser concluído às 22:30 (hora local), seguindo-se uma reunião com todas as partes envolvidas.

PE // CC

Lusa/Fim