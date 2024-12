Em causa está a definição dos totais admissíveis de capturas (TAC) e as respetivas quotas por Estado-membro para as diversas espécies e unidades populacionais geridas pela Comissão Europeia.

A proposta -- divulgada pelo executivo comunitário em 31 de outubro -, prevê cortes nomeadamente no goraz, uma espécie de profundidade, em águas dos Açores e que Portugal quer contrariar, defendendo que a arte de pesca praticada -- de salto e vara -- é tradicional e muito seletiva, não resultando na sobrepesca.

Portugal quer ainda um aumento da pesca de atum-patudo nos Açores e Madeira, para as 73 mil toneladas, com a atribuição de uma quota específica para as regiões autónomas.

Lisboa defendeu ainda a criação de uma nova estratégia de gestão do espadarte norte, com um aumento nas capturas para as frotas nacionais.

Em declarações à Lusa, o ambientalista da Sciaena Gonçalo Carvalho adiantou que a organização apoia "uma diferenciação positiva em termos de distribuição de quota para as frotas de salto e vara dos arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias".

Isto, explicou, porque são artes muito seletivas, com baixo impacto e quase nenhuma pesca acessória.

A reunião inicia-se hoje, com uma primeira ronda negocial sobre as pescas, passando depois para temas de agricultura.

Na terça-feira, os ministros voltam ao tema dos TAC e quotas, em negociações que normalmente se arrastam pela madrugada.

Portugal está representado pelo ministro da tutela, José Manuel Fernandes, e a secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar.

