Ministro do Comércio Externo da Finlândia visita Moçambique O ministro da Cooperação para o Desenvolvimento e Comércio Externo da Finlândia, Ville Skinnari, iniciou hoje uma visita de trabalho a Moçambique, informa um comunicado oficial.





A visita de Ville Skinnari a Moçambique visa fortalecer a cooperação entre os dois países, refere o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.

Ville Skinnari tem marcadas reuniões com a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, com o ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, com a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua, e com a presidente do parlamento, Esperança Bias.

"Existem muitas oportunidades de cooperação. As empresas finlandesas podem oferecer seus conhecimentos para a exploração sustentável de recursos e também é um incentivo às mesmas empresas para estabelecerem operações neste mercado ", disse Ville Skinnari, citado num comunicado de imprensa da embaixada da Finlândia na Etiópia.

Antes de Moçambique, Ville Skinnari visitou a Tanzânia, onde também manteve encontros com quadros do Governo com o objetivo de reforçar a cooperação bilateral.

