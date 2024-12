Carlos Fávaro lidera uma missão oficial que tem como objetivo primordial reforçar as relações agropecuárias entre os países lusófonos e participar, sexta-feira, no Fórum Agro Angola-Brasil, segundo um comunicado do Governo brasileiro.

Na quinta-feira, o ministro brasileiro tem encontro marcado com o novo ministro da Agricultura e Florestas de Angola, Isaac Francisco Maria dos Anjos, e com o ministro de Estado para a Coordenação da Economia, José de Lima Massano.

Já o Fórum de sexta-feira tem como objetivo "promover a troca de experiências, fortalecer parcerias estratégicas e explorar oportunidades de negócios entre os dois países, conectando empresários, especialistas e líderes do setor agropecuário", lê-se na nota.

Haverá encontros com empresários que atuam no agronegócio na região, "visando ampliar a cooperação e fomentar o desenvolvimento sustentável do setor", detalharam as autoridades brasileiras.

O reforço da parceria agrícola entre os dois países tem sido realçado pelo chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, e pelo seu homólogo angolano, João Lourenço.

No passado dia 17 de novembro, o Presidente de Angola foi recebido na cidade brasileira do Rio de Janeiro, à margem da cimeira do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, numa reunião bilateral na qual os dois líderes conversaram "sobre apoio ao setor agrícola, em especial à agricultura familiar, e sobre produção de maior escala, com cooperação técnica e em sementes".

De acordo com dados enviados à Lusa pelo Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro, nos primeiros oito meses do ano, o Brasil exportou 220 milhões de euros em produtos agrícolas para Angola, sendo 46% de carnes e 42% de produtos derivados da cana-de-açúcar.

Este é um valor consideravelmente superior ao registado no ano passado, quando Angola, nos primeiros oito meses de 2023, comprou 142 milhões de euros em produtos agrícolas brasileiros.

Em 2023, o Brasil exportou mais de 214 milhões de euros para Angola, "com as carnes representando 64% desse total" e com os produtos derivados da cana-de-açúcar a responderem por 17% das exportações agrícolas brasileiras para aquele país africano lusófono, detalhou o Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro.

Para além de Carlos Fávaro, a comitiva brasileira conta com a presença do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, da presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Silvia Massruhá, do embaixador e diretor de Promoção Comercial, Investimentos e Agricultura do Itamaraty, Alex Giacomelli, e do secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Luis Rua.

