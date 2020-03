Ministro angolano pede "paciência" para Africell cumprir requisitos do concurso O ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação angolano pediu hoje "paciência" para que a Africell, empresa selecionada para quarta operadora de telecomunicações no país, cumpra os prazos e termos de referência, como a implementação da infraestrutura em Angola. economia Lusa economia/ministro-angolano-pede-paciencia-para_5e6a5dff99a1bc198002bdba





"Precisamos é passar todas as fases do processo e termos paciência que também queremos prestar uma informação e um bom serviço", explicou José Carvalho da Rocha, em Luanda, acrescentando que várias empresas participaram no concurso para a nova operadora.

A libanesa Africell foi a candidata selecionada pelo Governo angolano para apresentar uma proposta que visa a atribuição de uma licença para se tornar a quarta operadora de telecomunicações em Angola, conforme anunciado na passada semana.