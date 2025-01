"Temos oportunidades de aprofundar os laços entre o Reino Unido e a China nos mercados de capitais", disse Reeves ao encontrar-se com o seu homólogo chinês, He Lifeng, na Diaoyutai Guesthouse de Pequim, segundo a imprensa local, citada pela agência Efe.

Reeves é o mais alto funcionário do governo britânico a visitar a China desde que a então primeira-ministra Theresa May manteve conversações com o Presidente chinês Xi Jinping há sete anos, tendo participado hoje no 11º Diálogo Económico China-Reino Unido em Pequim.

A visita surge numa altura em que as condições financeiras do país se deterioram, com os rendimentos das obrigações a atingirem os níveis mais elevados do século e a libra esterlina a cair em relação ao dólar e ao euro, uma vez que as taxas de juro das obrigações soberanas do Reino Unido continuam a subir devido aos receios dos investidores de uma estagflação (inflação elevada com estagnação económica) no Reino Unido.

"É crucial que trabalhemos juntos ainda mais estreitamente na cooperação regulamentar", disse Reeves na reunião, acrescentando que o reinício deste mecanismo de diálogo após quase seis anos é "de grande importância".

Os britânicos "estão dispostos a reforçar o diálogo franco e a cooperação mutuamente benéfica com a China para promover o desenvolvimento económico dos dois países", afirmou.

He, por sua vez, afirmou que Pequim espera que o fórum ajude a desenvolver a internacionalização do yuan chinês, a aprofundar os laços entre os mercados de capitais dos dois países e a reforçar a cooperação no domínio das finanças 'verdes' noutros domínios.

Reeves também se reuniu hoje com o vice-presidente chinês Han Zheng, que afirmou que os dois países são "dois pesos pesados financeiros" e que "o reforço da cooperação económica e financeira no espírito da nossa parceria estratégica é de grande importância para promover o crescimento económico, melhorar a vida das pessoas e incentivar o desenvolvimento 'verde' nos dois países", noticiou a agência estatal de notícias Xinhua.

"Também injetará confiança e ímpeto no desenvolvimento da economia mundial", acrescentou Han.

O vice-presidente chinês disse que a China está "disposta a expandir ainda mais a abertura e os intercâmbios com o Reino Unido, aumentar a compreensão e a confiança mútuas e aprofundar a cooperação mutuamente benéfica para gerar mais benefícios para os dois países e para o mundo".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse na sexta-feira que as duas partes iriam "abrir discussões sobre política macroeconómica e globalização económica, comércio e investimento, cooperação industrial, desenvolvimento do mercado financeiro e cooperação reguladora financeira".

A ministra é acompanhada na sua viagem pelo governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, e pelo diretor executivo da Autoridade de Conduta Financeira britânica, Nikhil Rathi, bem como por outros representantes das maiores empresas do setor financeiro britânico.

A viagem da ministra britânica surge na sequência de uma reunião realizada durante a cimeira do G20, no outono passado, entre o Primeiro-Ministro, Keir Starmer, e Xi, onde acordaram aprofundar as relações económicas e comerciais e abordar questões em que os pontos de vista divergem.

ALN // ACL

Lusa/Fim