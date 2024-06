Uma nota do Ministério da Administração Interna divulgada ao final da tarde explica que a decisão surge após a Inspetora-Geral da Administração Interna, Anabela Cabral Ferreira, depois de consultar o presidente da Câmara de Lisboa, ter proposto a instauração do processo.

O momento da agressão por parte do elemento das forças municipais sofrida pelo condutor, junto ao Cais das Colunas, foi capturado por um vídeo amador de telemóvel e amplamente difundido nas redes sociais bem como noticiado pelos órgãos de comunicação social, salienta o documento.

A 31 de maio passado a vereadora do Bloco de Esquerda (BE) na Câmara de Lisboa exigiu ao presidente da autarquia a abertura de um inquérito à agressão do polícia municipal ao condutor do 'tuk-tuk'.

Num vídeo publicado na rede social X (antigo Twitter) vê-se um agente da Polícia Municipal de Lisboa a correr em direção a um condutor de um ´tuk-tuk', acompanhado de outro agente, e a dar-lhe uma cabeçada.

O polícia grita com o jovem e depois, interpelado por outro jovem apontando-lhe o dedo na sua direção grita: "Tira-me o dedo da cara, tira-me o dedo da cara, tira-me o dedo da cara, tu, pá".

"Documentos para cá", ordena o agente para o condutor, estacionado antes da passadeira de peões entre a Praça do Comércio e o Cais das Colunas, e, pouco depois, volta a dizer-lhe que lhe está "a exigir os documentos".

Os dois polícias posicionam-se em frente ao jovem, que levanta os dois braços, e o mesmo agente dá-lhe outra cabeçada e empurra-o para os bancos da frente do 'tuk-tuk'".

