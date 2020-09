"Decorre até final deste mês o processo de compensação e indemnização [dos trabalhadores despedidos]", afirmou o delegado do Ministério do Trabalho e Segurança Social de Moçambique na África do Sul, João Almeida, em declarações à emissora pública Rádio Moçambique.

João Almeida avançou que, no total, a Village Main Reef despediu 2.000 trabalhadores de várias nacionalidades e que a decisão se deve a perdas que a firma tem vindo a acumular nos últimos anos, devido à queda do preço de ouro.

Outros cerca de 6.000 mineiros estão em risco de cair no desemprego na Village Main Reef, adiantou João Almeida.

A indústria extrativa e de mineração na África do Sul emprega cerca de 442.500 mineiros, dos quais 20.810 são moçambicanos, em minas de ouro e platina, adiantou à Lusa, em agosto, o Conselho de Minerais sul-africano.

Dados do Conselho de Minerais (Minerals Council SA, na sigla em inglês), que representa 90% da produção mineira na África do Sul, indicam que o setor contribuiu com 360.9 mil milhões de rands (18.087 mil milhões de euros) para o Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2019.

