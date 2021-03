"No âmbito do processo de reorganização da rede internacional de Escritórios de Representação do Millennium bcp, informamos que no dia 31 de março encerramos as instalações do nosso Escritório de Caracas", lê-se na comunicação aos clientes.

"O Millennium bcp confirma que o Escritório de Representação em Caracas vai encerrar no final do mês", disse hoje fonte oficial da entidade bancária, contactada pela Lusa, sem adiantar quantos trabalhadores e quantos clientes são afetados por esta decisão.

Os clientes do banco português na capital venezuelana terão ao dispor, até 30 de junho, um serviço telefónico específico de apoio, através da qual podem contactar a "equipa habitual do escritório".

A partir de julho, o acompanhamento aos clientes afetados pelo encerramento do escritório de Caracas será assegurado pelo Centro de Contacto e pela aplicação ('app') do banco.

