"Prevemos que a taxa de câmbio médio este ano vá depreciar-se para 77,7 meticais por dólar, o que compara com os 69,5 meticais necessários para cada dólar", lê-se num comentário à evolução da moeda moçambicana.

Na análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os especialistas da filial africana da britânica Oxford Economics escrevem que "as exportações de Moçambique da indústria extrativa continuaram sob pressão nos últimos meses devido a questões operacionais".

A consequência, apontam, é que "haverá um impacto na coleta fiscal e na acumulação de reservas externas", para além de haver um "aumento da dívida pública externa para financiar o défice orçamental e uma redução da almofada de liquidez via reservas externas, o que eleva o risco de uma depreciação mais pronunciada".

O comentário dos analistas surge num contexto de enfraquecimento da moeda neste trimestre, apesar da fraqueza do dólar, da melhoria da avaliação do risco do país e da subida do preço das matérias primas, afirmam.

O metical continua a caminhar para o pior nível de sempre, no auge da crise da dívida oculta, em 2016, quando transacionou nos 78,5 meticais por dólar, concluem os analistas.

MBA // JH

Lusa/Fim