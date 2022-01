"Após ter dado início à operação, em 2019, do Bloco Logístico da Póvoa de Varzim, a Mercadona passa a contar com um novo armazém com 12.000 m2 [metros quadrados] que representou um investimento adicional de 24,5 milhões de euros", informou a cadeia espanhola, em comunicado.

A ampliação do Bloco Logístico da Póvoa de Varzim, com a construção de uma terceira nave com 12.000 metros quadrados, foram criados mais 20 postos de trabalho.

Em 2019, a Mercadona arrancou com a operação daquela infraestrutura, tendo investido 60 milhões de euros.

No total, a empresa já investiu 84,5 milhões de euros no desenvolvimento do Bloco Logístico da Póvoa de Varzim, que conta com três naves construídas numa área total de 100.000 m2 e 350 postos de trabalho.

Em 2021, a empresa anunciou o desenvolvimento de um futuro Bloco Logístico em Almeirim, no distrito de Santarém, cujo início das obras está previsto para este ano.

