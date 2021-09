Segundo o gabinete de imprensa da Câmara Municipal de Ponta Delgada, no piso -1, onde funciona o parque de estacionamento do mercado, funcionará a zona comercial de hortícolas e frutícolas, com acesso quer pela Rua do Mercado, quer pela Travessa da Graça.

O acesso à peixaria, talhos, lojas, instalações sanitárias será feito a partir do piso -1, enquanto o estacionamento funcionará no antigo parque da RTP/Açores.

A partir da Rua do Mercado e Travessa da Graça será possível aceder aos serviços, quer do piso 0 (peixaria, talhos, lojas e instalações sanitárias), quer do piso -1 (hortícolas e frutícolas).

A autarquia refere que, "no decorrer dos trabalhos, poderão ser feitos alguns ajustes, quer nos circuitos de circulação, quer nos acessos, a nascente e a poente da Rua do Mercado", sendo que "também poderá tornar-se necessário deslocar para o piso -1 as lojas de artesanato, e restringir o acesso ao Talho do Rosa e à loja Rei dos Queijos, exclusivamente pela Rua do Mercado".

O estacionamento no antigo parque de RTP/Açores destina-se exclusivamente aos clientes e ficará limitado a um hora.

JME // MCL

Lusa/Fim