Walter Pacheco, que falava à margem da cerimónia de estreia de negociações de ações do Banco Angolano de Investimento (BAI) em bolsa, afirmou que o país está "a granjear de muita confiança dos mercados internacionais".

Segundo o presidente da comissão executiva da Bodiva, este ano Angola registou uma transação de 10 milhões de dólares (9,3 milhões de euros) e há duas semanas uma segunda transação, havendo nesse momento "um interesse acumulado de aproximadamente 600 milhões de dólares para investir em Angola".

O responsável salientou que se trata de investimento dirigido essencialmente para a dívida pública.

"E o processo de dívida pública tem um procedimento de investimento um bocado mais moroso, mas claramente que existe [interesse de investimento]. Angola está a granjear de muita confiança dos mercados internacionais e a prova foi dada com essa operação que aconteceu", sublinhou.

De acordo com Walter Pacheco, o processo para um investidor estrangeiro no mercado de capitais em Angola está mais fácil do que há três anos.

"O investidor estrangeiro se quisesse investir no mercado de capitais em Angola tinha de passar por um processo de licenciamento, tinha que se identificar junto do BNA [Banco Nacional de Angola], apresentar os documentos, e qualquer fluxo teria que ser licenciado, ou seja, no momento de pagar ele tinha que licenciar a importação de capital, no momento de receber dividendos ou juros tinha que licenciar esse processo", explicou.

Atualmente, prosseguiu, o processo está simplificado, sendo a única obrigação ter conta aberta em Angola por motivos estatísticos.

"Para operações privadas já deixou de acontecer. Um investidor que quiser comprar ações do BAI não precisa de registar a sua operação junto do BNA", salientou.

