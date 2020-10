"No período de janeiro a setembro de 2020, foram colocados em circulação 127.168 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 38,4%", indicou, em comunicado, a ACAP, notando que só em agosto o mercado automóvel em Portugal teve a segunda maior queda percentual da União Europeia.

De acordo com o mesmo documento, a Associação Europeia dos Construtores de Automóveis (ACEA) prevê uma queda do mercado, a nível europeu, entre 20% e 25%, "pelo que a descida do mercado automóvel português continua muito superior à média europeia".

Em setembro foram matriculados 16.404 veículos automóveis, menos 9% do que no mesmo mês de 2019.

Por categoria, nos primeiros nove meses do ano, as matrículas de ligeiros de passageiros totalizaram 105.660 unidades, um retrocesso de 39,3% em comparação com o período homólogo, enquanto, só em setembro foram matriculadas 13.186 unidades, menos 9,4%.

De janeiro a setembro, o mercado de ligeiros de mercadorias registou 18.627 unidades, uma queda de 33,8% face ao mesmo período do ano anterior, enquanto em setembro desceu 7,2% para 2.516 unidades.

Já no que se refere aos veículos pesados, de passageiros e de mercadorias, até setembro, foram totalizadas 2.881 unidades matriculadas, ou seja, uma perda homóloga de 34,1% e em setembro verificou-se uma descida de 8,6% para 702 veículos.

