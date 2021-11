A associação ressalvou que, apesar da comparação favorável com o ano passado, estes valores representam "uma diminuição de 33,5% relativamente a 2019".

Paralelamente, "em outubro de 2021 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 13.424 veículos automóveis novos, ou seja, menos 29,5% do que no mesmo mês de 2019 e menos 19,0% quando comparado com outubro de 2020", salientou a ACAP.

Os dados da associação mostram ainda que, de janeiro a outubro, "as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 123.101 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 35,1% relativamente ao período homólogo de 2019", sendo que "em comparação com os mesmos dez meses de 2020, o mercado registou um aumento de 3,2%".

Tendo em conta "o mês de outubro de 2021 foram matriculados em Portugal 10.576 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 32,4% do que no mesmo mês do ano de 2019".

Em comparação com outubro de 2020, "o mercado registou também uma queda de 22,7%".

De acordo com a ACAP, "esta forte queda, tanto por comparação com o mês homólogo de 2020, como de 2109, reflete, essencialmente, a continuação da crise dos semicondutores".

Já no que diz respeito ao mercado de ligeiros de mercadorias, este "registou, no décimo mês de 2021, uma evolução negativa de 19,4% face ao mês homólogo do ano de 2019, situando-se em 2.575 unidades matriculadas", sendo que, "quando comparado com o décimo mês de 2020, verifica-se também um decréscimo de 5,0%".

Em termos acumulados, por sua vez, "o mercado atingiu 22.872 unidades, o que representou um decréscimo de 26,4% face ao período homólogo do ano de 2019 e um aumento de 8,4% em comparação com o período homólogo de 2020", diz a ACAP.

A associação divulgou ainda informações sobre o mercado de veículos pesados, referindo que em outubro "verificou-se um aumento de 3,1% em relação ao mês homólogo de 2019, tendo sido comercializados 496 veículos desta categoria", e que "em comparação com o mesmo mês de 2020 o mercado registou um aumento de 21,3%".

De janeiro a outubro deste ano, "as matrículas desta categoria totalizaram 4.036 unidades, o que representou um decréscimo do mercado de 16,8% relativamente ao período homólogo de 2019 e um aumento de 22,7% quando comparado com o mesmo período de 2020".

ALYN // CSJ

Lusa/Fim