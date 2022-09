Esta é também a variação homóloga mais elevada desde o segundo trimestre de 2021, superior à verificada no primeiro trimestre deste ano, situada nos +6,4%.

Os 21.005 novos contratos de arrendamento no segundo trimestre de 2022 também representam um aumento de +2,1% face ao segundo trimestre de 2021 (com 20.568 novos contratos), "salientando-se, contudo, a forte desaceleração face ao comportamento verificado no trimestre anterior", realçou o INE.

Neste trimestre, e face ao trimestre homólogo, a renda mediana aumentou em todas as sub-regiões NUTS III, com as rendas mais elevadas a verificarem-se na Área Metropolitana de Lisboa (9,95 euros/metros quadrados), Algarve (7,41 Euro/m2), Região Autónoma da Madeira (7,35 Euro/m2) e Área Metropolitana do Porto (7,06 Euro/m2).

Com exceção do Algarve, estas sub-regiões apresentaram também crescimentos homólogos superiores ao do país.

No mesmo período, registou-se um aumento homólogo da renda mediana em 23 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes.

Os municípios com valores de novos contratos de arrendamento mais elevados são Cascais (12,78 Euro/m2), Lisboa (12,61 Euro/m2), Oeiras (11,00 Euro/m2) e Porto (10,15 Euro/m2), que registaram um crescimento homólogo superior ao do país (de +19,6%, +14,6%, +11,3% e +15,7%, respetivamente).

