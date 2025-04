Medialivre reduz até 10 postos de trabalho em área com "recursos em excesso"

Lisboa, 30 abr 2025 (Lusa) - A Medialivre confirmou hoje a redução de até 10 postos de trabalho na empresa, após uma denúncia do Sindicato dos Jornalistas, justificando a decisão com "recursos em excesso" na área em causa, disse à Lusa fonte oficial do grupo.