A EDM explica que a situação afeta, nomeadamente, bairros nas províncias de Maputo e de Gaza, "como consequência da queda de 61 postes de média tensão".

Garante ainda que equipas técnicas encontram-se, neste momento, no terreno, visando o restabelecimento do fornecimento normal de energia elétrica.

Em causa está o "mau tempo que se fez sentir" na última noite, no sul do país, com fortes chuvas, vento e trovoada.

Entretanto, a empresa EDM apela à observância rigorosa de medidas de prevenção e segurança nas zonas afetadas.

