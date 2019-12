Marcelo espera chegar ao fim 2020 com estabilidade política e económica O Presidente da República afirmou hoje que espera chegar ao fim de 2020, ano em que serão votados dois orçamentos do Estado, e poder verificar que houve estabilidade política, económica, financeira e institucional. economia Lusa economia/marcelo-espera-chegar-ao-fim-2020-com_5df7e0ece3e30e79ac5e2f59





Marcelo Rebelo de Sousa, que falava na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, numa cerimónia em que recebeu cumprimentos de boas festas por parte do Governo, concordou com António Costa na análise de que 2020 será um ano exigente.

"A professora Maria de Sousa costuma dizer que a exigência é uma sentinela que não pode dormir. E isso aplica-se bem ao próximo ano. De facto, independentemente da conjuntura europeia e mundial, no próximo ano serão votados dois dos quatro orçamentos desta legislatura", referiu.

O chefe de Estado assinalou que "metade dos orçamentos da legislatura é votada num ano" e considerou que isso "torna esse ano muito importante em termos financeiros e económicos e sociais para a vida dos portugueses".

"E eu espero que quando nos encontrarmos, daqui a um ano, aqui para os cumprimentos de boas festas, inevitavelmente em circunstâncias diferentes das atuais - qualquer que seja a circunstância - o que é facto é que espero podermos olhar para trás e dizer que foi um ano estável, politicamente estável, economicamente estável, financeiramente estável e institucionalmente estável. Isso seria bom", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que "seria ainda melhor" se no final de 2020 se constatar que "foi um ano que superou o ano anterior em termos de metas na vida dos portugueses".

