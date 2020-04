"Na sequência das medidas de agilização do programa operacional Mar 2020, decididas pelo Ministério do Mar com o objetivo de dar liquidez aos profissionais do setor e minimizar os impactos económico-financeiros da covid-19, foram pagos em abril 7,5 milhões de euros aos beneficiários de projetos de investimento na área das pescas", avançou, em comunicado, o Governo.

Conforme indicou o Ministério do Mar, esta semana, também foram concretizados os primeiros pagamentos de adiantamentos contra fatura para que os beneficiários deste programa possam receber as despesas faturadas pelos fornecedores, "sem terem de as suportar integralmente e só depois serem reembolsados pelo Mar 2020".

Estes pagamentos quase duplicam o valor médio mensal dos que foram registados desde o início do ano, ou seja, cerca de 4,6 milhões de euros, apontou o ministério liderado por Ricardo Serrão Santos.

"Até ao final de março, os pagamentos acumulados elevaram-se a 193 milhões de euros, o que significa que 48% dos montantes programados no Mar 2020 já foram transferidos para os beneficiários do programa", lê-se no documento.

O Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade, a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.

Portugal contabiliza 989 mortos associados à covid-19 em 25.045 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado quarta-feira.

Portugal vai terminar no sábado, 02 de maio, o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo deverá anunciar hoje as medidas para continuar a combater a pandemia.

