"Desde a abertura, em março, até ao momento, já tivemos aproximadamente 190 mil estadias neste hotel. Foram tempos de muita incerteza, foi o primeiro hotel do grupo RIU que abriu e o primeiro hotel grande em Cabo Verde", disse, em entrevista à Lusa, o diretor do RIU Palace Santa Maria, Yeray Zurita López.

Com 1.001 quartos e inaugurado em março deste ano na ilha do Sal, o 'resort' foi o sexto hotel construído pelo grupo espanhol RIU em Cabo Verde.

"Fomos abrindo caminho passo a passo para ganharmos a confiança e também demonstrar que Cabo Verde é um destino seguro, em que os clientes e os funcionários podem estar com segurança a passar as férias connosco. De facto, o verão foi muito bom e a partir daí tivemos oportunidade de abrir os restantes hotéis em Cabo Verde, tanto no Sal, como na Boa Vista", explicou Yeray Zurita López, a gerir hotéis do grupo espanhol no arquipélago há 12 anos.

O hotel RIU Palace Santa Maria funciona em regime de "tudo incluído 24 horas por dia" e, além de seis piscinas, tem um parque aquático, entre outras funcionalidades.

Abriu portas durante a pandemia e vê agora novas restrições impostas nos países europeus devido à covid-19. Ainda assim, as perspetivas para um dos maiores hotéis de Cabo Verde são animadoras.

"Para o Natal e para o final do ano as previsões são para ter o hotel cheio. Neste caso são 1.900 clientes e a perspetiva é que fique assim pelo menos até janeiro. Atualmente trabalhamos a curto prazo, não podemos fazer muitos planos a longo prazo, mas até final de dezembro, e janeiro, estamos com uma muito boa perspetiva", admitiu o responsável.

Em termos de nacionalidades, a procura pela mais recente unidade hoteleira do grupo RIU -- o maior 'Palace', a sua gama alta, em todo o mundo -, "flutua durante o ano", com mais turistas portugueses no verão e a procura no inverno por parte dos mercados britânico, alemão e nórdico.

"O inverno sempre foi, por tradição, a época alta de turismo em Cabo Verde, mas abrimos em março, primeiro com turistas polacos, depois luxemburgueses, e foi um verão fantástico em termos de turistas portugueses também. Com muitos, muitos turistas portugueses. E sem dúvida, pouco a pouco, até agora, temos dado passos certos para a retoma do turismo", sublinhou.

No RIU Palace Santa Maria trabalham cerca de 600 pessoas, "a maioria" contratados localmente, e estrangeiros são apenas os elementos da direção.

"Temos orgulho, por exemplo, em ter chefes de departamento que começaram connosco no RIU Funaná, o primeiro hotel em Cabo Verde, em 2005, e até hoje chefes de receção, chefes de bar, governantes, são todos cabo-verdianos formados por nós. A escola temos no dia-a-dia, dentro do hotel", disse ainda.

O RIU Hotels & Resorts teve origem em Maiorca, Espanha, em 1953, como um pequeno negócio da família Riu, fundadora e atual proprietária do grupo, que conta com 100 hotéis em 20 países, os quais receberam em 2020 cerca de 2,3 milhões de clientes, empregando mais de 24.400 trabalhadores.

Aquele gigante hoteleiro espanhol -- 32.º a nível mundial e terceiro em Espanha - faturou em dormidas, em todo o mundo, 826 milhões de euros em 2020, com uma oferta de cerca de 50.000 quartos e quase 100.000 camas, entre Europa, África, Ásia e América.

Além do RIU Palace Santa Maria, o grupo abriu este ano o RIU Plaza Manhattan Times Square, Nova Iorque, e o RIU Baobab, no Senegal. Em 2023, prevê abrir o RIU Plaza Londres e o RIU Plaza em Toronto.

