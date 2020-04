"Temos um total de 327 pessoas em quarentena, sendo 233 no concelho da Praia, seis em Santa Catarina, 45 no Tarrafal [concelhos da ilha de Santiago]", explicou Jorge Noel Barreto, diretor de Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, na conferência de imprensa diária de balanço da pandemia da covid-19, realizada ao final do dia.

Cabo Verde conta atualmente com 82 casos da covid-19, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (54), de Santiago (27) e de São Vicente (1). Um destes casos, um turista inglês de 62 anos -- o primeiro diagnosticado com a doença no país, em 19 de março -, acabou por morrer na Boa Vista, enquanto outro dos doentes já foi dado como recuperado.

Contudo Jorge Noel Barreto sublinha que a situação clínica, globalmente, é estável, com todos os casos "internados e em isolamento": "Cerca de 80% são casos com sintomas muito leves ou assintomáticos".

Só hoje foram confirmados mais nove casos positivos da covid-19 na Praia (ilha de Santiago), chegando agora a 26, tendo as autoridades sanitárias concluído anteriormente que está em curso uma transmissão comunitária da doença na capital.

Face a esta realidade, e questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de levantar algumas das restrições do estado de emergência na Praia, o responsável não afastou a hipótese, que admitiu estar em cima da mesa: "Mas é o Governo que vai decidir isso".

Apesar do crescimento praticamente diário do número de casos na Praia, admite que a "situação já era esperada", reforçando por isso o apelo à adoção de medidas de higiene e de distanciamento social por parte da população.

Segundo o diretor de Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças de Cabo Verde, estão em quarentena, ainda, oito pessoas em Ribeira Grande, três no Paúl, e nove em Porto Novo, concelhos da ilha de Santo Antão; sete em São Vicente; 20 no Sal e quatro em São Nicolau.

Entretanto, o Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública está a processar amostras de mais oito casos suspeitos da Praia e um da Boa Vista, avançou Jorge Noel Barreto.

Desde sábado que está em vigor um segundo período de estado de emergência, mantendo-se suspensas as ligações interilhas e a obrigação geral de confinamento, além da proibição de voos internacionais.

A declaração do atual estado de emergência prevê para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, que permaneça em vigor até às 24:00 de 02 de maio. Nas restantes seis ilhas habitadas, sem casos diagnosticados da covid-19, a prorrogação do estado de emergência é mais curta, até às 24:00 de 26 de abril.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou perto de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.

PVJ // AJO

Lusa/Fim