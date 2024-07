"Uma anomalia em rede de alta tensão (...) provocou a interrupção do fornecimento de energia à província de Cabo Delgado. Com efeito, cerca de 166.412 clientes encontram-se desprovidos da corrente elétrica", afirmou a empresa, em comunicado.

"Enquanto decorrem, no terreno, trabalhos para a identificação e reparação da avaria, as equipas técnicas da EDM estão a garantir o fornecimento de energia aos serviços essenciais por vias alternativas", refere-se no documento.

A EDM adiantou que, durante o período de intervenção técnica, todas as instalações elétricas deverão ser consideradas "permanentemente em tensão".

Também em Niassa, outra província do norte de Moçambique, mais de dez mil famílias do distrito de Melulu estão, desde sábado, sem corrente elétrica devido a vandalizações na linha.

"Deitaram abaixo dois postes de madeira, deixando perto de 10.067 famílias desprovidas de energia elétrica", disse o diretor da Área de Serviço da EDM, Heitor Matimele, citado hoje pela comunicação social.

Segundo Matimele, os postes da linha de transporte de média tensão foram derrubados recorrendo a instrumentos contundentes.

"Supomos que se tenham recorrido de catanas ou machado", referiu.

Até ao final de 2023, a EDM tinha somado prejuízos de cerca de 30 milhões de meticais (426 mil euros) devido à vandalização de infraestruturas no país, uma redução em relação ao ano anterior (2022), em que totalizaram cerca de 41 milhões de meticais (584 mil euros).

