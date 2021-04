"Collision, o evento de tecnologia que mais cresce na América do Norte, vai receber mais de 100 'startups' no arranque, na terça-feira, 20 de abril, refere a Web Summit, em comunicado.

As 'startups' portuguesas juntam-se a mais de 40.000 fundadores, investidores, media e estrelas como o futebolista David Beckham e a atriz Nicole Kidman, oriundos de "mais de 100 países", acrescenta a responsável por uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo.

Estas 'startups', adianta, "foram selecionadas e convidadas a participar no evento através das parcerias" com a cidade de Lisboa e a Startup Portugal.

"Oitenta 'startups' vão estar em Toronto, no âmbito do programa Road 2 Web Summit", no decurso de uma parceria de longa data entre a Web Summit e a Startup Portugal, e terão acesso a investidores e líderes de negócio vindos de todos os cantos do mundo.

Além disso, a cidade de Lisboa vai trazer 10 'startups' -- de setores como serviços financeiros digitais 'fintech' (Alfred AI) e biotecnologia 'biotech' (Neroes).

"Pelo segundo ano consecutivo, o Collision irá receber os participantes no seu 'software' proprietário", refere a Web Summit.

Depois de ter registado 32.000 participantes no primeiro evento 'online' em junho de 2020, a plataforma conta agora receber 40.000.

ALU // CSJ

Lusa/Fim