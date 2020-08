Segundo Franco Mufinda, que hoje apresentou os dados no balanço epidemiológico diário, além da Huíla, foi diagnosticado mais um caso no Cuanza Norte (município do Cazengo, que se encontra sob cerca sanitária), sendo os restantes 25 de Luanda.

Os infetados têm entre 1 e 74 anos, sendo 14 de sexo masculino e 13 do sexo feminino.