Em comunicado, aquele ministério referiu que foram processadas nas últimas 24 horas, nos laboratórios de virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, na Praia e no Mindelo, um total de 162 amostras, de quatro concelhos da ilha de Santiago, bem como das ilhas de São Vicente e de Santo Antão.

Das amostras da capital cabo-verdiana, concelho da Praia, nove deram resultado positivo para covid-19, enquanto 60 foram negativas, 25 das quais de doentes em seguimento.

No concelho de Santa Cruz, também na ilha de Santiago, nove amostras deram resultado positivo para covid-19, enquanto 55 foram negativas, o mesmo acontecendo com as provenientes das ilhas de São Vicente e de Santo Antão.

Com este registo, Cabo Verde passa a contabilizar 585 casos acumulados de covid-19, dos quais 308 continuam ativos (tendo em conta o registo de 290 ao final do dia de segunda-feira), sendo doentes internados e em isolamento.

"Os doentes com infeção ativa continuam em isolamento e com evolução favorável, de momento", refere o comunicado.

Do histórico da doença provocada pelo novo coronavírus no país, cinco pessoas acabaram por morrer e dois turistas estrangeiros diagnosticados com a covid-19 na ilha da Boa Vista regressaram aos países de origem.

Das nove ilhas habitadas do arquipélago, quatro já registaram casos da doença: São Vicente (09), Sal (08), Boa Vista (57) e Santiago (511, dos quais 483 na Praia).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 404 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

PVJ // PJA

Lusa/Fim