"Os deslocados chegaram em 21 embarcações e, no grupo, algumas pessoas estão doentes. É uma viagem penosa que leva três ou quatro dias no mar, em embarcações normalmente a vela e sem condições", disse Armindo Ngunga, falando na terça-feira durante uma conferência de imprensa em Cabo Delgado.

O bairro Paquitequete, situado na zona costeira de Pemba, alberga muitos deslocados das zonas afetadas pela violência armada, além de ser a residência de vários pescadores que frequentam a costa dos distritos que têm registado ataques armados no Norte de Cabo Delgado.

De acordo com o secretário de Estado de Cabo Delgado, do grupo que chegou nos últimos dias, pelo menos 22 pessoas estão doentes e houve o registo de quatro mulheres que tiveram os filhos dentro das embarcações durante a viagem, tendo um dos bebés falecido.

Segundo o secretário de Estado de Cabo Delgado, o movimento de deslocados em Pemba atualmente é diário e o Governo procura, através do plano de gestão de deslocados e do apoio de parceiros, criar condições para receber as pessoas.

"Os números variam todos os dias e por isso estamos muito preocupados com a situação dos deslocados", declarou Armindo Ngunga.

A alimentação e o abrigo estão entre as principais necessidades, mas o Governo procura também atribuir novos espaços (terras) aos deslocados para que recomecem as suas vidas.

A capital provincial tem sido o principal refúgio para as pessoas que procuram abrigo e segurança em Cabo Delgado, mas há quem prefira fugir para outros distritos e até províncias da região, com destaque para Nampula.

A província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, é palco há três anos de ataques armados desencadeados por forças classificadas como terroristas.

Ao todo, o Governo moçambicano e as organizações de socorro, nomeadamente as agências das Nações Unidas, apontam para um total de 300.000 deslocados devido ao conflito armado de Cabo Delgado.

Há diferentes estimativas para o número de mortos, que vão de mil a 2.000 vítimas.

