"Até ao dia 21 de novembro, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 2.132 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram", refere o boletim sobre a situação epidemiológica da doença.

"Hoje há 12 novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 672 casos confirmados de covid-19 no território regional, tratando-se de 12 casos de transmissão local, associados, na maioria, a contactos de casos positivos anteriormente identificados mas em duas situações, os contactos estão ainda sob investigação", acrescentou o comunicado.

A Direção Regional da Saúde assinala que um dos casos de transmissão local diz respeito a uma criança com idade inferior a 2 anos, com ligação aos casos já identificados num infantário no concelho do Câmara de Lobos.

A autoridade de saúde revela ainda haver hoje mais oito casos recuperados a reportar, passando a região a contabilizar 504 casos recuperados de covid-19.

Até à data, foram registados dois óbitos associados à covid-19 na região, sendo 166 os casos ativos, dos quais 55 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 111 de transmissão local.

Relativamente à residência dos casos ativos, 37 são não-residentes e 129 são residentes na região.

Quanto ao isolamento dos casos ativos, 34 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 126 em alojamento próprio e cinco pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 e um doente na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada a esta mesma doença.

No que diz respeito à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 846 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

Quanto à vigilância de viajantes, 8.080 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

"No total, há 54 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, cinco provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 49 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24, estando em curso as respetivas Investigações epidemiológicas", sublinha o boletim.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 108.164 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 18:30 horas de hoje.

No total destes testes, foram identificados 161 casos positivos para covid-19, que, por esta razão, já não viajaram para a Região Autónoma.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.373.381 mortos resultantes de mais de 57,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.824 pessoas dos 255.970 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

