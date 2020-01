Macau regista novo recorde com mais de 39,4 de milhões de visitantes em 2019, segundo dados preliminares Macau recebeu em 2019 mais de 39,4 de milhões de visitantes, um aumento de 10,1% em relação ao ano anterior, num novo recorde para a cidade, indicaram dados preliminares divulgados hoje pelo Governo do território. economia Lusa economia/macau-regista-novo-recorde-com-mais-de-39-4_5e1ee925b846211c158fac2b





Durante a conferência de imprensa anual da Direção dos Serviços de Turismo de Macau foi destacado "um aumento tanto do número total de visitantes, como da Grande China, a par com os visitantes que não pernoitaram e os que pernoitaram", de acordo com os dados preliminares.

Em comunicado, as autoridades disseram que este aumento verificou-se "apesar de fatores de instabilidade económica mundial, beneficiando da entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau", inaugurada no terceiro trimestre de 2018.

A esmagadora maioria dos visitantes é proveniente da China: mais de 27 milhões de visitantes, o que corresponde a um aumento de aumento de 10,5% em relação a 2018.

Da região semiautónoma vizinha de Hong Kong, Macau recebeu 7,3 milhões de visitantes (mais de 16,2%), e de Taiwan mais de um milhão de visitantes (mais de 0,2%)

Em contrapartida, o número de visitantes de outros países diminuiu 2,8%, para cerca de três milhões.

A mesma nota apontou ainda que os visitantes que não pernoitaram na cidade (20,7 milhões de visitantes) aumentaram 20% e aqueles que pernoitaram (mais de 18,6 milhões), aumentaram 0,8%, "representando 47,3% do total de visitantes de Macau" em 2019.

"O tempo médio de permanência dos visitantes que pernoitaram na cidade fixou-se nos 2,2 dias, enquanto o tempo médio de permanência dos visitantes em geral permanece nos 1,2 dias", acrescentou.

Os dados preliminares do Governo de Macau indicaram que "os estabelecimentos hoteleiros acolheram 13,9 milhões de hóspedes e registaram uma taxa média de ocupação de cerca de 90%", números idênticos aos registados em 2018.

Até final do ano passado, a capital mundial do jogo registou 126 estabelecimentos hoteleiros, num total de 41.148 quartos.

Para este ano, a Direção dos Serviços de Turismo de Macau definiu quatro pontos prioritários de trabalho.

O primeiro é "a revisão do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau e promoção do desenvolvimento do turismo inteligente", enquanto o segundo é "prosseguir com o desenvolvimento de Macau como uma 'Cidade Criativa de Gastronomia' e reforçar a divulgação e promoção turística".

O "enfoque na criação de um turismo de qualidade, e a elevação da qualidade da prestação de serviços do setor" é também visto pelas autoridades como prioritário. Por fim, o Governo de Macau ambiciona inaugurar o Museu do Grande Prémio de Macau, bem como promover o enriquecimento dos recursos de produtos turísticos.

