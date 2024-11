A PSP indicou o total de 30 milhões de turistas a entrar na região especial chinesa foi ultrapassado até às 12:00 (04:00 em Lisboa) de domingo, num comunicado divulgado no mesmo dia à noite.

No ano passado, Macau recebeu 28,2 milhões de visitantes, quase cinco vezes mais do que no ano anterior e 71,6% do recorde de 39,4 milhões fixado em 2019, de acordo com dados oficiais da Direção dos Serviços de Estatística e Censos.

A PSP acrescentou que o número de turistas "tem registado um acréscimo notório" durante 2024.

Até domingo, Macau registou a chegada de cerca de 95 mil visitantes, em média, por dia, mais 27% do que no ano passado e cerca de 87% do nível vivido antes do início da pandemia, disse a polícia.

De acordo com a PSP, cerca de 91% dos visitantes vieram da China continental ou de Hong Kong, enquanto apenas 7% vieram do estrangeiro.

