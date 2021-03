No período em análise, de dezembro de 2020 a fevereiro deste ano, "a população desempregada era composta por 11.500 pessoas, mais 600 face ao período transato", indicou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), em comunicado.

Segundo a nota, "o número de empregados dos hotéis e similares decresceu", tendo, no entanto, aumentado "o de empregados das lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogos".

A maioria dos desempregados à procura de novo emprego "trabalhou anteriormente no ramo de atividade económica das lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogos, assim como no ramo da construção", apontou a DSEC.

A pandemia de covid-19 teve um impacto negativo no emprego na maioria dos setores económicos, em especial nos casinos, principal fonte de receitas do território.

As operadoras de casinos de Macau contrataram menos 86,6% para o setor das lotarias e outros jogos de aposta, no último trimestre de 2020, devido ao impacto da pandemia na capital mundial do jogo, tinha indicado a DSEC, no início deste mês.

A economia de Macau é altamente dependente dos casinos e do turismo chinês, tendo registado em 2019, no último ano antes da pandemia, quase 40 milhões de turistas.

Macau, capital mundial do jogo, é o único local em toda a China onde o jogo em casino é legal e obteve em 2019 receitas de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 31,1 mil milhões de euros).

Contudo, em 2020, devido ao impacto causado pela pandemia, os casinos em Macau terminaram o ano com receitas de 60,4 mil milhões de patacas (6,2 mil milhões de euros), uma quebra de 79,3% em relação ao ano anterior.

Considerada uma das regiões mais seguras do mundo em relação à pandemia de covid-19, Macau contabilizou apenas 48 casos desde que o novo coronavírus chegou ao território, no final de janeiro de 2020, não tendo registado até hoje nenhuma morte causada pela doença.

Apesar disso, o território mantém fortes restrições fronteiriças.

