Os três eventos, com um orçamento total de 50 milhões de patacas (5,3 milhões de euros), ocupam uma área de 25 mil metros quadrados, com mais de 1.200 espaços de exposição de produtos, indicou hoje a organização em conferência de imprensa.

Projetos de investimento, serviços financeiros, produtos alimentares e de bebida, produtos de inovação tecnológica e produtos típicos dos países de língua portuguesa são alguns dos exemplos que estarão entre as três feiras.

No mesmo dia e espaço, o casino-hotel Venetian, da Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (2020PLPEX) decorrem ainda mais duas feiras: a 25.º Feira Internacional de Macau e a Exposição de Franquia de Macau 2020.

Organizada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), a 2020PLPEX tem um espaço 1.1000 metros quadrados, com 70 tendas, sendo que os expositores vão se focar na venda de produtos como licor, café, diamantes, pedras preciosas e água.

"As três exposições terão lugar no mesmo espaço e datas com o objetivo de criar um efeito de superposição e interatividade destinado a estimular a capacidade de superação de dificuldades por parte das empresas locais e comerciantes domésticos e estrangeiros, bem como fortalecer a confiança e ímpeto dos mesmos", lê-se no comunicado da 2020PLPEX.

Com medidas de controlo fronteiriças devido à covid-19, muitos expositores e compradores não vão poder marcar presença fisicamente.

Para colmatar esta situação, o organizador criou bolsas de contacto online e salões de exposições online.

Pelo menos 1.100 expositores do interior da China, Portugal, Canada, Brasil, Singapura, Japão, Hong Kong e Macau já se inscreveram nas salas de exposição digitais dos três eventos, onde serão exibidos mais de 3.700 produtos.

Os três eventos decorrem entre quinta-feira e sábado.

Para garantir a segurança dos presentes, o uso de máscara será obrigatório, será feito medição de temperatura à entrada e cada bloco terá um limite máximo de 250 pessoas.

No dia da abertura dos eventos arranca ainda a Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa de forma 'online' e 'offline' para alargar o público e permitir que todos possam "experimentar as culturas sinolusófonas diversificadas".

Com cerca de 40 apresentações culturais de 11 países e regiões, entre as quais Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Goa, Damão e Diu, e Macau e China interior, o programa online terá início no dia 22 de outubro, anunciou em comunicado o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau), organizador do evento.

As apresentações de música e dança, teatro, demonstrações artesanais, ensino culinário e exibição das obras dos artistas dos 11 países e regiões podem ser vistas acedendo à página temática da 12.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa (semanacultural.forumchinaplp.org.mo).

