"O desenvolvimento de infraestruturas comuns é a base para um continente mais próspero, unido e interligado", afirmou Lula da Silva, na segunda-feira durante um fórum empresarial em Santiago do Chile.

O Presidente do Brasil falava no primeiro dia de uma visita oficial de dois dias ao Chile, acompanhado por 13 ministros e uma delegação de mais de 200 empresários.

O corredor rodoviário, projeto que nasceu em 2015, procura ligar, através de estradas novas e outras já existentes, o centro-oeste do Brasil, a região de Chaco, no Paraguai, e as províncias de Salta e Jujuy, na Argentina, com o norte do Chile e os portos de Antofagasta, Mejillones e Iquique.

O espaço geográfico incluído no corredor reúne mais de 30 milhões de habitantes e abundantes recursos minerais e agrícolas, principalmente no norte da Argentina.

"O Chile pode ser a porta de saída dos produtos brasileiros para o Pacífico e o Brasil pode desempenhar o mesmo papel para o acesso das exportações chilenas ao continente africano", disse Lula da Silva.

O Presidente brasileiro acrescentou que a rota rodoviária poderá permitir poupar "mil dólares [913 euros] por cada contentor exportado para a Ásia".

A redução de custos, salientou Gabriel Boric no mesmo fórum empresarial, "significará maior riqueza e maior riqueza nos governos progressistas significa também maior redistribuição de rendimentos".

"A única forma de nos fortalecermos perante a turbulência internacional é trabalhar de forma mais coordenada e isso tem de ser materializado em projetos que sejam tangíveis", acrescentou o Presidente chileno.

Esta é a primeira visita oficial de Lula da Silva ao Chile desde que regressou ao poder em janeiro de 2023.

Os dois líderes progressistas assinaram na segunda-feira 19 acordos bilaterais, incluindo um tratado de extradição, após uma reunião em La Moneda, a sede do Governo chileno.

Em 2023, o Brasil foi o primeiro parceiro comercial do Chile na região e o terceiro a nível mundial, enquanto o comércio entre os dois países atingiu 12,25 mil milhões de dólares (11,18 mil milhões de euros), valor superior ao comércio do Brasil com França ou Itália.

Lula da Silva termina a visita oficial hoje com encontros com o autarca de Santiago, o comunista Irací Hassler, e o antigo presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), além de uma visita às obras do centro espacial que a Força Aérea do Chile está a construir nos arredores da capital.

