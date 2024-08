De acordo com o documento, no ano passado o resultado reduziu 678 milhões de escudos (6,1 milhões de euros), justificado com a evolução negativa das operações cambiais e da flutuação dos ativos denominados em dólar dos Estados Unidos da América e em yuan chinês.

O resultado do ano passado foi o segundo mais baixo dos últimos cinco anos, só ultrapassado por 2019, que foi de 181 milhões de escudos (1,6 milhões de euros).

O BCV constatou, porém, que entre 2022 e 2023 a margem financeira passou a ser "um dos principais componentes do resultado do exercício", em reflexo do ajustamento da política monetária pelos principias bancos centrais para mitigar a elevada e persistente subida dos preços.

"Em 2023, não obstante o ambiente de incerteza decorrente de diversos fatores adversos, dos quais se destacam a persistência do conflito na Ucrânia e a elevada inflação durante grande parte do ano, assiste-se a uma grande recuperação, em particular dos juros da gestão direta da carteira de ativos sobre o exterior", constatou o banco central.

No período em análise, o resultado líquido em operações financeiras do BCV atingiu os 658 milhões de escudos (5,9 milhões de euros), uma redução de 68,76% quando comparado com o ano anterior.

A redução é justificada com o menor volume de transações comparativamente ao período homólogo de 2022.

Numa mensagem que acompanha o relatório, o governador do BCV, Óscar Santos, salientou que no ano passado o regulador revelou-se um "baluarte" na manutenção da estabilidade de preços e na promoção da estabilidade do sistema financeiro cabo-verdiano.

Óscar Santos reafirmou alguns dados macroeconómicos, como o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 5,1%, uma inflação de 3,7%, com "tendência decrescente", um crescimento de 9,4% das reservas, permitindo assegurar a cobertura de 6,2 meses das importações de bens e serviços.

Em 2023, o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em Cabo Verde foi de 12.065,1 milhões de escudos (109 milhões de euros) e os depósitos de poupança dos cabo-verdianos nos bancos aumentaram ligeiramente.

As remessas dos emigrantes, que vinham registando um crescimento histórico nos anos anteriores, reduziram em 3% no ano passado, avançou a autoridade monetária cabo-verdiana.

Em 2023, encontravam-se registadas no BCV 15 instituições financeiras, o mesmo número que no ano anterior, sendo que as instituições de crédito continuam a dominar o sistema financeiro com um peso de cerca de 60% do total.

Em dezembro de 2023, o BCV tinha 201 colaboradores.

RIPE // MLL

Lusa/fim