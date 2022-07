"A performance da empresa em termos de resultados é positiva, espelhando sobretudo o aumento dos rendimentos de serviços, contrariamente à evolução menos favorável registada em 2020, quando o resultado do exercício foi afetado pela diminuição considerável das transações devido à crise pandémica", lê-se na mensagem do conselho de administração no relatório e contas de 2021 da Sociedade Interbancária e Sistema de Pagamentos (SISP), a que a Lusa teve hoje acesso.

Em 2020, os resultados líquidos da SISP caíram para 79,6 milhões de escudos (717 mil euros), menos 67,9% face ao ano anterior, quando tinham crescido 14,5%, para 248 milhões de escudos (2,2 milhões de euros), com um recorde de 35,8 milhões de operações processadas em 2019. Essas quebras foram parcialmente recuperadas em 2021, com o crescimento de 150,5% nos lucros, para 199,6 milhões de escudos (1,8 milhão de euros).

Metade dos lucros de 2021 serão distribuídos como dividendos aos acionistas e o restante aplicado em reservas, segundo o relatório e contas.

O sistema de pagamentos bancários de Cabo Verde processou em 2021 mais de 40 milhões de operações um aumento de 15% face a 2020 e superior ao volume anterior à pandemia de covid-19.

Em 2021, a rede interbancária cabo-verdiana, denominada vinti4, gerida pela SISP e que envolve nomeadamente caixas automáticas (CA/ATM) e terminais de pagamento automático (TPA/POS), registou um crescimento de 14% nas transações, face a 2020, para 38,1 milhões de operações.

O relatório e contas refere que os canais ATM e POS "retomaram a tendência de crescimento", face ao período de restrições devido à pandemia de covid-19. As transações nos terminais de pagamento POS ascenderam em 2021 a 58.155 milhões de escudos (527,5 milhões de euros), um aumento de 21,5%, e nos ATM chegaram a 49.311 milhões de escudos (447,2 milhões de euros), crescendo neste caso 14,4%.

A SISP foi criada em 1999 e o volume de negócios da empresa, participada pelo Estado (10%) e banco central (40%) cabo-verdianos, além dos maiores bancos comerciais, aumentou 25,2% em 2021 para 937,7 milhões de escudos (8,5 milhões de euros).

Os Investimentos realizados pela SISP em 2021 ascenderam a 115,9 milhões de escudos, representando 12% das receitas de exploração, correspondendo ainda a uma taxa de concretização de 84,6% do programa previsto.

