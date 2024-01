O BBVA justificou o aumento dos lucros com uma maior atividade comercial e com a política monetária dos bancos centrais de subida das taxas de juro para combater a inflação, de acordo com um comunicado.

O grupo, que atua em Espanha, México e América do Sul, anunciou um crescimento do crédito concedido em todas as áreas de negócio, com exceção do mercado espanhol.

A margem financeira (a diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) subiu 27% para 29,7 mil milhões de euros e as comissões 21% para 6,29 mil milhões de euros, sobretudo devido aos mercados da Turquia e México.

O banco anunciou ainda a intenção de submeter à aprovação da próxima Assembleia Geral a distribuição de um dividendo de 55 cêntimos por ação, mais 18% que em 2022, e de efetuar uma nova recompra de ações num valor de 781 milhões de euros.

O BBVA está presente em Portugal através de sucursal, tendo quase 400 trabalhadores e 12 agências. O modelo de negócios do BBVA em Portugal assenta no segmento da banca de empresas e de clientes particulares 'premium' (com rendimentos mais elevados).

