Lucros da Volkswagen caem 40,6% para 2.186 ME até março

Wolfsburg, Alemanha, 30 abr 2025 (Lusa) -- O grupo Volkswagen teve lucros de 2.186 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, menos 40,6% do que no mesmo período de 2024, num contexto de "incerteza política, aumento das restrições comerciais e tensões geopolíticas".