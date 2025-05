Este resultado reflete uma melhoria na "rentabilidade operacional dos negócios e revalorizações dos ativos do grupo", disse a empresa, apontando ainda a "melhoria do desempenho operacional" que compensou "o impacto do aumento das amortizações e dos custos financeiros associados à expansão do portefólio".

Por outro lado, o volume de negócios consolidado da Sonae aumentou 23% em termos homólogos para 2,6 mil milhões de euros nos primeiros três meses do ano, "impulsionado por um forte crescimento orgânico nos principais negócios e pela integração de empresas recentemente adquiridas, incluindo a Musti e a Druni".

