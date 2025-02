Em 2023, a Wynn Macau tinha alcançado lucros de 465,7 milhões de dólares (445,2 milhões de euros), depois de três anos de prejuízos devido à pandemia da covid-19.

O ano de 2023 ficou marcado pelo levantamento de uma série de rigorosas medidas adotadas pelas autoridades de Macau durante a pandemia da covid-19, nomeadamente as que restringiam a permissão de entrada no território.

Em termos trimestrais, a Wynn Macau registou lucros operacionais de 160,8 milhões de dólares (153,8 milhões de euros) entre outubro e dezembro de 2024, uma quebra de 5,3% em termos anuais. No último trimestre de 2023, o valor alcançou 169,8 milhões de dólares (162,3 milhões de euros).

Os dois casinos da empresa no território, o Wynn Macau e o Wynn Palace, arrecadaram, no ano passado, 3,03 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de euros) em receitas, mais 23,9% do que no ano anterior.

Os casinos da região fecharam 2024 com receitas de 226,8 mil milhões de patacas (27,14 mil milhões de euros), também mais 23,9% do que em 2023 (183,1 mil milhões de patacas/ 21,91 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, a 16 de dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor a 01 de janeiro.

