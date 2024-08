A empresa de energia norte-americana registou um dos seus maiores lucros no segundo trimestre da última década, com uma produção trimestral 'recorde' dos campos de petróleo e gás na Guiana e na bacia do Permiano, nos EUA, e com a aquisição da Pioneer Natural Resources, por 60 mil milhões de dólares.

"Alcançámos uma produção trimestral recorde a partir dos nossos ativos de baixo custo de fornecimento na bacia do Permiano e na Guiana, com a maior produção de petróleo desde a fusão da Exxon e da Mobil", disse o presidente e presidente executivo, Darren Woods, em comunicado citado pela AP.

No mesmo período do ano passado, a empresa tinha tido lucros de 7,88 mil milhões de dólares.

A receita da empresa sediada em Spring, no Texas, totalizou 93,06 mil milhões de dólares naquele período, superando a previsão de Wall Street de receitas de 90,38 mil milhões de dólares.

A empresa anunciou, em julho de 2023, que iria pagar 4,9 mil milhões de dólares pela Denbury Resources, uma produtora de petróleo e gás que entrou no negócio da captura e armazenamento de carbono e beneficiará das alterações na política climática dos EUA.

Em Outubro, a Exxon superou este acordo ao anunciar que iria comprar o operador de xisto Pioneer Natural Resources por 60 mil milhões de dólares.

